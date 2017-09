Texas: Arkema va brûler volontairement les produits chimiques à Crosby

Le groupe chimique français Arkema a indiqué dimanche qu’il avait décidé de procéder à la destruction volontaire des produits chimiques sur son site de Crosby (Texas) touché par l’ouragan Harvey, sans attendre que ceux-ci prennent feu d’eux-mêmes.

The Latest: Arkema says trailers at Houston-area plant holding highly unstable compounds must burn to be inspected. https://t.co/w8OTkfmgEn