Après la réaction l’action. Les Etats-Unis vont préparer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord, après l’annonce d’un nouveau test nucléaire par le régime de Pyongyang, a déclaré dimanche le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

« Je vais préparer une série de sanctions, que je vais présenter au président », a-t-il annoncé sur la chaîne Fox News, ajoutant : « ceux qui font des affaires avec eux (la Corée du Nord) ne pourront pas faire des affaires avec nous. Nous travaillerons avec nos alliés. Nous travaillerons avec la Chine ».

Le président américain Donald Trump réunira dimanche son équipe de sécurité nationale, a également annoncé la Maison Blanche.

Dans une série de tweets matinaux, Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé les actes « hostiles et dangereux » de Pyongyang, et jugé que la politique d'« apaisement » vis-à-vis du régime de Kim Jong-Un était vouée à l’échec.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!