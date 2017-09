Essai nucléaire de la Corée du Nord: Macron prône une réaction sévère de la communauté internationale

DIPLOMATIE L'essai de dimanche signe une étape de plus dans la campagne que le dirigeant nord-coréen mène sans relâche pour faire de son pays une puissance nucléaire redoutée...

Emmanuel Macron, le 31 août 2017, à Paris. AFP PHOTO / LUDOVIC MARIN — AFP

Ce serait le sixième essai nucléaire de l’histoire du pays. La Corée du Nord a testé dimanche une bombe à hydrogène. Face à cette nouvelle provocation de Pyongyang, Emmanuel Macron appelle la communauté internationale à réagir « avec la plus grande fermeté » dans un communiqué publié ce dimanche.

«La communauté internationale doit traiter cette nouvelle provocation avec la plus grande fermeté», indique l'Elysée, en précisant que «le président de la République appelle les membres du Conseil de sécurité des Nations unies à réagir rapidement à cette nouvelle violation par la Corée du Nord du droit international, du régime de non-prolifération nucléaire et des résolutions du Conseil (...), il souhaite également une réaction unie et claire de l'Union européenne».