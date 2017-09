Accusations de mise sur écoute de Trump: Le ministère de la Justice confirme n'avoir aucune preuve

La Trump Tower à Mnhattan, le 16 mars 2016. — Mark Lennihan/AP/SIPA

La parole de Donald Trump encore mise à mal. Le ministère américain de la Justice a confirmé samedi qu’il ne disposait d’aucune preuve pour étayer les affirmations du président américain selon lesquelles son prédécesseur, Barack Obama, avait fait écouter la Trump Tower lors de la campagne présidentielle.

« Le FBI comme le NSD [National Security Division, un département du ministère de la Justice] ont confirmé qu’ils n’avaient aucune trace concernant des enregistrements tels que décrits par les tweets du 4 mars 2017 », a annoncé le ministère en réponse à une requête en matière de liberté d’information déposée par un organisme de contrôle gouvernemental.

Justice Dept. says it has no evidence to support Trump's assertion that then-Pres. Obama had Trump Tower wiretapped https://t.co/Epncy0hZEn pic.twitter.com/1hCppBUpGz — CNN (@CNN) September 2, 2017

Le FBI avait déjà réfuté les allégations présidentielles, lancées alors que la polémique s’intensifiait sur les liens supposés entre l’équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

Trump avait dénoncé du « McCarthysme »

Dans un tweet du 4 mars dernier, Donald Trump avait assuré que l’ex-président Obama avait fait écouter la Trump Tower, le QG de sa campagne, et dénoncé un procédé relevant selon lui du « McCarthysme ».

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

« Comment le président Obama a-t-il pu descendre aussi bas et faire écouter mes téléphones durant le processus sacré des élections. C’est du Nixon/Watergate », avait-il ajouté dans son tweet.

Donald Trump avait réitéré ses accusations lors d’une conférence de presse au côté d’Angela Merkel plus tard le même mois. L’ancien porte-parole du président, Sean Spicer, avait également soutenu ces accusations en citant des informations de la chaîne Fox News selon lesquelles l’agence britannique d’espionnage GCHQ avait effectué les écoutes pour le compte de Barack Obama.

« Même le ministère de Trump ne croit pas à sa crédibilité »

L’amiral Mike Rogers, directeur de la NSA, l’agence américaine d’interception des communications, avait vigoureusement réfuté ces informations lors d’une audition au Congrès.

Réagissant à ces informations, Austin Evers, directeur exécutif de l’American Oversight, une ONG de contrôle de l’administration, a déclaré : « Le FBI et le ministère de la Justice sont maintenant aux côtés de l’ancien directeur (du FBI) Comey et confirment par écrit que le président Trump a menti quand il a tweeté que l’ex-président Obama l’avait "fait écouter" à la Trump Tower ». « Ce document judiciaire confirme que même le propre ministère de la Justice de Trump ne croit pas à sa crédibilité sur un élément clé de l’enquête sur la Russie », a-t-il ajouté.

Reassuring that career staff at DOJ and FBI won’t whitewash for @realDonaldTrump. And reminder courts give truth an opportunity to be heard. https://t.co/wupJ8V47Jx — Austin Evers (@AREvers) September 2, 2017

Une tour du groupe Trump à Moscou

Les agences américaines de renseignement ont affirmé que le président russe Vladimir Poutine avait donné l’ordre de mener des actions pour nuire à Hillary Clinton et améliorer les chances de Donald Trump lors de la présidentielle. Vladimir Poutine et les autres responsables russes nient régulièrement et catégoriquement toute ingérence de la Russie dans la campagne électorale américaine de 2016.

Le Kremlin a confirmé mercredi avoir reçu pendant la campagne présidentielle américaine un courriel concernant un projet de construction d’une tour du groupe Trump à Moscou, mais assure l’avoir ignoré, tandis que le président américain avait nié durant la campagne avoir des intérêts économiques en Russie.