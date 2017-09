Tempête Harvey: Première visite de Donald et Melania Trump à Houston auprès des sinistrés

Le président américain Donald Trump et son épouse Melania sont arrivés ce samedi à Houston, au Texas, pour y rencontrer des rescapés de la tempête Harvey qui a semé la désolation dans cette immense ville portuaire de 2,3 millions d'habitants.

L'avion présidentiel Air Force One s'est posé en milieu de journée. Si le locataire de la Maison Blanche s'était déjà rendu dans cet Etat du sud en début de semaine, il était resté loin des zones les plus touchées et n'avait pas rencontré de victimes.

Departing for Texas and Louisiana with @FLOTUS Melania right now @JBA_NAFW. We will see you soon. America is with you! pic.twitter.com/z3bHVdJVPr