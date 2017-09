Ecosse: Ivre, un couple de retraités rejoue «Borat» dans un hôtel et se prend une amende salée

Une chambre d'hôtel (illustration). — HARSIN ISABELLE/SIPA

Le septuagénaire avait couru nu en brandissant une paire de ciseaux dans la réception d’un hôtel de luxe en Ecosse tandis que sa femme menaçait d’abattre un membre du personnel. Le couple a été condamné vendredi à une forte amende. Les deux retraités, qui avaient consommé une quantité « déraisonnable » d’alcool, selon leur avocat, devront acquitter une amende de 4.100 livres (4.477 euros) pour menaces et violence, a jugé le tribunal de Perth, cité par les médias locaux.

Robert Fergus, 72 ans, devra en outre verser 800 livres (874 euros) de dédommagement à l’hôtel MacDonald Loch Rannoch, dans le comté de Perthshire, pour les dégâts causés durant sa nuit de violence, le 4 février. Sa femme Ruth, 69 ans, en chemise de nuit, avait, elle, menacé une employée de l’abattre avec une arme à feu, après avoir été signalée au personnel par un client qu’elle avait réveillé en pleine nuit en frappant à la porte de sa chambre.

Hors de contrôle

Tel Sacha Baron Cohen dans la fameuse scène de l’hôtel dans Borat, son mari était accouru à sa rescousse, tout nu, en brandissant une paire de ciseaux dans la réception de l’hôtel, insultant clients et membres du personnel. Puis il avait coupé des câbles avec les ciseaux, s’était emparé d’un panneau du restaurant qu’il avait utilisé pour briser une vitre, avant de menacer de tuer les personnes présentes.

Face à ce couple aux cheveux blancs incontrôlable, les personnes présentes n’avaient eu d’autre choix que fuir jusqu’au village le plus proche, Kinloch Rannoch, distant de plus de trois kilomètres. Le couple avait ensuite fui et avait été arrêté dans sa BMW deux heures après le début de l’incident. Robert Fergus a reconnu avoir eu un comportement menaçant et violent envers quatre membres du personnel de l’établissement. Son permis lui a été retiré pour un an pour conduite en état d’ivresse.