VIDEO. Gloria Gaynor remixe son titre «I Will Survive» en soutien aux victime de la tempête Harvey

La chanteuse Gloria Gaynor à Londres. — WENN

Gloria Gaynor veut faire savoir à ceux qui ont été affectés par la terrible tempête Harvey, qui a frappé le Texas la semaine dernière qu’ils survivront. Pour se faire, elle a publié une nouvelle version de son tube I Will Survive, qu’elle a postée sur les réseaux sociaux mercredi, nous apprend le Los Angeles Times. « Salut, mes voisins texans ! C’est Gloria Gaynor avec une chanson qui vous remontera peut-être un peu le moral », a-t-elle déclaré. Elle a aussi changé les paroles de sa chanson pour faire passer un message d’espoir.

Une grande mobilisation du star system

Gloria Gaynor n’est pas la seule à se mobiliser pour venir en aide aux victimes de l’ouragan. Leonardo DiCaprio et Sandra Bullock ont tous deux donné 1 million de dollars, tandis que Miley Cyrus a quant à elle donné 500 000$. Rita Ora est allée aider des victimes dans un refuge, et Beyonce, qui est native du Texas, a promis de tout faire pour aider le plus de monde possible, tandis que Coldplay a composé une chanson pour les victimes. Le tout Hollywood s’est mobilisé.