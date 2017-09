VIDEO. Les princes William et Harry victimes d'une fausse nouvelle sur la tempête Harvey

Les princes William et Harry ont été visés par une fausse nouvelle concernant l'ouragan Harvey. — Anwar Hussein/SIPA

Un site annonce faussement que les princes ont fait un don de 100 millions de dollars pour les victimes de la tempête Harvey.

Ce site a publié d’autres fake news sur la catastrophe climatique.

38 personnes sont mortes aux Etats-Unis suite au passage de la tempête.

Les fausses nouvelles continuent autour de la tempête Harvey. Après les photomontages montrant des avions immergés et un requin sur l’autoroute, c’est au tour des princes William et Harry d’être victimes d’une intox.

Le site usa360-TV affirme que les princes « donnent 100 millions de dollars aux victimes de la tempête Harvey. » Une fausse annonce reprise sur les réseaux sociaux.

BREAKING NEWS: Prince William and Harry donates $100 million to Hurricane Harvey Victims https://t.co/rxvUtBsHwm pic.twitter.com/9RmHnyJyGo — PaulMay (@PaulMayATL) August 31, 2017

DESINTOX

Pourquoi cette information est-elle fausse ? Elle n’apparaît que sur ce site. Aucun des principaux médias américains et britanniques ne l’annonce. Etant donné l’identité des donateurs et le montant supposé du don, ces médias devraient pourtant donner cette « information ».

On ne trouve pas plus trace de ce don sur le site officiel de la monarchie britannique, où le dernier communiqué de presse date du 18 août : il s’agit d’un message de condoléances de la reine suite aux attentats qui ont frappé Barcelone et Cambrils. Sur les comptes officiels des princes sur les réseaux sociaux, les dernières publications mentionnent une visite de William et Harry au palais de Kensington, à Londres.

Ce n’est pas la première fausse nouvelle que diffuse le site usa360-tv sur la tempête Harvey, selon le site américain de fact checking Snopes : usa360-tv a déjà prétendu que le boxeur philippin Manny Pacquiao a donné 50 millions de dollars aux victimes de la tempête, qui a fait 38 morts à ce jour. Une information, là encore, qui n’est pas confirmée par le sportif. Le même site a aussi visé un autre boxeur, Floyd Mayweather, en écrivant qu’il allait donner 200 millions de dollars à la même cause. Une annonce bien sûr fausse.

Un site coutumier des fausses nouvelles

Le site usa360-tv est à prendre avec des pincettes, car il a déjà publié plusieurs fausses nouvelles, comme la prétendue annonce de la mort d’un joueur de rugby.

Plusieurs personnalités ont, elles, réellement annoncé qu’elles allaient faire une donation pour les victimes de l’ouragan Harvey : Donald Trump a promis de verser un million de dollars sur ses fonds personnels, l’actrice Sandra Bullock s’est engagée à verser le même montant à la Croix rouge, tandis que Kris Jenner et ses filles ont promis de reverser 500.000 dollars. Une générosité, cette fois-ci, attestée.

