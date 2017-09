La tempête Harvey sévit toujours aux Etats-Unis. Les opérations de secours et les évacuations se poursuivent au Texas où une accalmie dans les précipitations et un début de décrue des eaux ont commencé à révéler l’ampleur des dégâts causés par la tempête tropicale.

Harvey a jusqu’à présent fait au moins 38 morts, mais le bilan pourrait s’élever, les secouristes craignant de découvrir de nouvelles victimes.

100.000 foyers touchés par la catastrophe

La décrue a révélé l’ampleur des dégâts matériels qui pourraient atteindre entre 30 et 100 milliards de dollars : maisons immergées jusqu’au toit, caravanes couchées sur le flanc et également noyées, navires de plaisance renversés, entrepôts démolis et aux stocks disséminés sur des kilomètres…

Selon les autorités, 100.000 foyers ont ainsi été touchés par la catastrophe. Les accalmies dans les précipitations ont permis d’accélérer les hélitreuillages des victimes, souvent à bout de forces et transies par l’humidité, obligées de tout abandonner sauf parfois leur animal domestique.

De son côté, la Maison Blanche a demandé ce jeudi au Congrès de débloquer des fonds d’urgence. Le président Trump, qui doit revenir au Texas samedi, a lui promis de faire un don personnel d’un million de dollars.

20 Minutes avec AFP