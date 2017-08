La destruction de l'environnement menace gravement l'humanité, selon des prix Nobel

ENQUETE La destruction de l'environnement et la surpopulation représentent les deux plus grandes menaces, selon une enquête menée par le «Times Higher Education» auprès de 50 lauréats du prix Nobel...

Pollution dans la rivière Yamuna à New Delhi, en Inde. — D.Faget / AFP

Quelles sont les périls pesant sur l’humanité selon les vainqueurs des Prix Nobel ? Les deux plus grandes menaces sont la destruction de l'environnement et la surpopulation, selon une enquête menée par le Times Higher Education auprès de 50 lauréats du prix Nobel lor des réunions de Lindau en Allemagne. Ce sondage a été réalisé lors d’une série de conférences annuelles en Bavière, et publié ce jeudi.

La résurgence du populisme et la polarisation de la politique ont également été citées comme les tendances les plus inquiétantes aujourd'hui. Environ 40 % des personnes interrogées considèrent ces phénomènes comme une « menace grave » pour le progrès scientifique, tandis que 30 % disent qu'ils constituent une « menace grave ».*

Guerre nucléaire et Facebook

La guerre nucléaire, la désinformation, les maladies résistantes aux médicaments, l'intelligence artificielle et Facebook sont parmi les autres phénomènes considérés par les 50 lauréats du prix Nobel comme des risques sérieux, selon cette enquête.

Le professeur Peter Diamond, enseignant du Massachusetts Institute of Technology et qui a remporté le prix Nobel en 2010 pour ses travaux sur les marchés du travail, a déclaré que le changement climatique exacerbait considérablement les problèmes de migration dans le monde.