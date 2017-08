VIDEO. Tempête Harvey: Explosions et fumées toxiques dans l'usine chimique du groupe français Arkema

ETATS-UNIS D'autres explosions risquent de survenir et les émanations sont très dangereuses préviennent les autorités qui ont organisé un périmètre d'évacuation…

L'usine chimique d'Arkema inondée par l'ouragan Harvey à Houston, le 30 août 2017. — Godofredo A. Vasquez/AP/SIPA

Deux explosions et des émanations de fumée noire ont été signalées dans l’usine chimique Arkema à Crosby, au Texas, inondée après des pluies diluviennes déversées par la tempête Harvey.

#BREAKING: Explosions reported at flooded Crosby chemical planthttps://t.co/BE4PAZ4jLw — Houston Chronicle (@HoustonChron) August 31, 2017

Les habitants évacués dans un périmètre de 3 km autour de l’usine

« Vers deux heures du matin heure locale (9h heure de Paris) nous ont été notifiés par le Centre d’opérations d’urgence du comté de Harris de deux explosions et de fumées noires provenant de l’usine Arkema à Crosby », a fait savoir ce jeudi le groupe dans un communiqué.

Les autorités avaient auparavant fait évacuer un périmètre de 3 km autour de l’usine, qui fabrique des peroxydes organiques, un composé qui rentre dans la fabrication de plastiques et de produits pharmaceutiques.

Inondée et privée d'électricité donc de capacité de réfrigération de ses matériaux hautement inflammables, l'usine du groupe chimique français Arkema représentait un risque depuis plusieurs jours, qui avait entraîné la mise en place d'un périmètre d'évacuation de trois kilomètres.

Des émanations «extrèmement dangereuses»

Les émanations provoquées jeudi par l'explosion dans une usine chimique inondée au nord-est de Houston, au Texas (sud), sont «extrêmement dangereuses», a affirmé le directeur de l'Agence fédérale des situations d'urgence (Fema).

«Les peroxydes organiques sont extrêmement inflammables et, en accord avec les autorités, la meilleure chose à faire est de laisser l'incendie s'éteindre de lui-même», a expliqué Arkema, invitant la population à rester loin de l'usine par crainte de nouvelles explosions.

Irritations oculaires, de la peau et respiratoires

Un peu plus tard, le groupe a pressé les personnes restées dans le périmètre de couper leur air conditionné «pour éviter une possible exposition aux fumées». Car les émanations peuvent notamment provoquer «des irritations oculaires, de la peau et/ou respiratoires» ainsi que nausées et somnolence, a-t-il prévenu, soulignant de nouveau que d'autres explosions pourraient survenir.