C'est l'heure du BIM: Macron et «l'impatience du peuple», ravages de Harvey et 20 ans de la mort de Lady Di

Le président Emmanuel Macron porte plainte contre un photographe pour harcèlement mardi 15 août 2017.

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

En chute dans les sondages après trois mois à l’Elysée, Emmanuel Macron reconnaît, dans la première grande interview de sa présidence, « l’impatience du peuple » mais assume les efforts demandés et veut être jugé sur la durée, promettant une transformation profonde du pays. Sur plus de 20 pages, il détaille dans l’hebdomadaire Le Point à paraître jeudi ses vastes ambitions pour refaire de la France une « grande puissance » internationale tout en réalisant des réformes de grande ampleur sur tous les fronts - éducation, code du travail, aides sociales, fiscalité, logement, sécurité.

On est très loin des 1.800 morts de Katrina. Mais le bilan de la tempête Harvey s’est nettement alourdi, mardi. Selon les autorités, les inondations historiques dans la région de Houston sont responsables, directement ou indirectement, de la mort de 33 personnes, selon les bilans fournis mercredi par les autorités locales.

Vingt ans après sa mort, les fils de Diana ont rendu mercredi un sobre hommage à leur mère, dont ils veulent préserver l’héritage, tandis que les bouquets de fleurs s’accumulaient devant l’ancienne résidence londonienne de la « princesse des cœurs ». Alors que les médias ont multiplié émissions et dossiers sur la toujours très populaire princesse de Galles, Harry, William et sa femme Kate ont visité sous une pluie battante et dans l’intimité, en début d’après-midi, le jardin blanc éphémère créé à sa mémoire au palais de Kensington, où elle résidait à Londres.

