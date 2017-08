Harvey: Six membres d'une même famille sont morts noyés au Texas

ETATS-UNIS Le bilan de la tempête se situe désormais entre 20 et 30 victimes...

Manuel et Belia Saldivar et quatre de leurs arrières-petits-enfants sont morts noyés dans la tempête Harvey au Texas, le 27 août 2017. — SIPA

Tragédie à Houston. Six membres d’une même famille portés disparus depuis dimanche ont été retrouvés morts dans leur camionnette mercredi, après les inondations causées par la tempête Harvey qui ont submergé la ville de Houston, a annoncé le shérif du comté d’Harris. Désormais, le bilan provisoire se situe entre 20 et 30 victimes, selon les estimations des médias américains.

« Nous pouvons confirmer un total de six morts dans ce van », a déclaré le shérif Ed Gonzalez lors d’une conférence de presse. « Nos pires peurs se sont réalisées », a-t-il ajouté alors qu’un couple et quatre de ses arrière-petits-enfants, âgés de six à 16 ans, ont trouvé la mort.

« Nous sommes tristes de vous annoncer que nous avons retrouvé une camionnette noyée à Greens Bayou alors qu’elle transportait six membres d’une même famille lors des inondations de dimanche », avait annoncé plus tôt dans la journée le bureau du shérif du comté de Harris.

« Il entend les enfants crier »

La camionnette blanche s’est retrouvée prise au piège dans des eaux boueuses, avant d’être emportée par le courant. Sammy Saldivar, le conducteur, a pu s’extraire du véhicule mais n’a pas pu aider ses parents, Manuel et Belia Saldivar, ou leurs quatre arrière-petits-enfants, piégés à l’arrière de la camionnette noyée. « Il a dit qu’il entendait les enfants crier. Dans sa tête il continue de les entendre crier », a raconté son frère Rick à la chaîne de télévision locale KHOU.

La police a été appelée dimanche, mais n’a pas pu secourir les membres de la famille Saldivar, probablement morts noyés alors que leur véhicule était recouvert par 1 mètre 20 d’eau. Le nombre de morts causées par la tempête Harvey reste pour l’instant difficile à déterminer avec précision. Les médias américains estiment qu’entre 20 et 30 personnes pourraient avoir perdu la vie.

Selon la police de Houston, 17 personnes sont portées disparues dans cette ville, la quatrième plus grande des Etats-Unis.