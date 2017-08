Attaque devant Buckingham Palace: Un homme remis en liberté

ENQUETE Les autorités ne recherchent plus d'autres suspects...

Des policiers devant Buckingham Palace le 25/08/17. Mandatory Credit: Photo by Jack Dredd/REX/Shutterstock — Jack Dredd/Shutterstock/SIPA

La police britannique a annoncé ce mercredi avoir relâché un homme de 30 ans qui avait été arrêté dimanche dans l’ouest de Londres en lien avec l’attaque de policiers survenue deux jours plus tôt devant le palais royal de Buckingham.

Le trentenaire avait été arrêté dimanche, soupçonné d’être impliqué dans la planification, la préparation ou l’instigation d’un acte de terrorisme.

La garde à vue du deuxième homme prolongée jusqu'au 1er septembre

« Il est depuis ressorti libre de sa garde à vue sans autre mesure » prise à son encontre, a indiqué la police dans un communiqué. L’assaillant, un homme de 26 ans originaire de Luton, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Londres, « reste en garde à vue », a-t-elle précisé. Une prolongation de celle-ci a été autorisée jusqu’au 1er septembre.

Selon la police, l’agresseur avait tenté de se saisir « d’un sabre d’1,20 m posé sur le sol du siège passager » de sa voiture et avait « crié à plusieurs reprises Allah Akbar » quand il s’en était pris à des policiers non armés devant le palais de Buckingham, où ne se trouvait pas la reine. Il avait été neutralisé avec du gaz incapacitant après avoir légèrement blessé trois policiers. « Nous pensons que l’homme a agi seul et nous ne recherchons pas d’autres suspects à ce stade », a dit samedi la police, qui a qualifié les faits « d’acte terroriste ».