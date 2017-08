Tempête Harvey: Pris au piège, ils appellent au secours sur Twitter

Un centre d'accueil de Port Arthur, au Texas, a dû être évacué à cause des inondations provoquées par la tempête Harvey, le 29 août 2017. — B. Johnson/AP/SIPA

Des cris du cœur sur Twitter. Face à des lignes téléphoniques saturées et alors que les opérations de secours ont dû être interrompues avec la nuit, des habitants de Port Arthur, au Texas, se sont tournés vers les réseaux sociaux pour appeler au secours. Et grâce à la mobilisation des internautes, ils ont été entendus.

Alors que la tempête tropicale Harvey poursuit son chemin, Houston respire. Mais des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord-est de la région et sur la Louisiane voisine. Et les autorités, qui n’avaient pas appelé à évacuer mardi matin, se sont retrouvées débordées dans la soirée et ont dû interrompre les opérations de secours avec la nuit. « On ne peut rien faire. C’est impossible de sortir les bateaux, l’eau monte et nous n’avons aucun moyen d’aller [vers les habitants] », a expliqué le chérif Zena Stephens à la chaîne KDFM. Inondé, un centre d’urgence qui venait d’accueillir des dizaines de personnes a même dû être évacué.

Rain is now light in Beaumont. Prayers for Port Arthur. Civic Center there flooded, moving those who evacuated to Carl Parker Center. pic.twitter.com/o95jfAHDR9 — Point.Blank.Period. (@danimarlane) August 30, 2017

« Mon téléphone est à 9 %. Je suis enceinte de 35 semaines. De l’eau jusqu’à la taille »

Il est tombé plus de 600 mm de précipitations dans la soirée et dans la nuit, et des dizaines d’habitants ont appelé à l’aide, pour eux ou un proche, comme cette jeune femme qui a publié une série de tweets déchirants : « Mon téléphone est à 9 %. Je suis enceinte de 35 semaines. De l’eau jusqu’à la taille. Continuez d’appeler pour moi s’il vous plaît. »

my phone is on 9% I'm 35

Wks pregnant ! Please keep calling for me water is waist deep 2815 34th street 77640 Port Arthur Tx HaleyDavis — J. (@haleeyjay_) August 30, 2017

Réfugiées à l’étage ou sur le toit, de nombreuses personnes ont attendu l’arrivée d’un hélicoptère des gardes-côtes ou d’un bateau.

🚨Update: My family STILL needs to be rescued. 4318 Kylewood Ct., Port Arthur, TX 77642. #hurricaneharvey pic.twitter.com/TfJ4qtgFLo — FarranWeezy (@FarranWeezy) August 30, 2017

if anyone has a boat in Port Arthur https://t.co/mq1b0rcaMO — Shea Serrano (@SheaSerrano) August 30, 2017

8518 Lynwood Lane, Port Arthur TX. my fam need help, 3 kids, one of em a 5 month old baby girl. need help ! I'm not home, nothing I can do — Heavy Heart 👨🏽‍🎤 (@TheFutureWade) August 30, 2017

my great grandparents are 90+.. very fragile, they need to be rescued !! 3580 lake Arthur drive in port Arthur off of jimmy Johnson PLZ RT‼️ — Mackenzie Shugart (@mackenzieshug) August 30, 2017

please help my friend is stuck in her home with a family of 10. water is rising



4407 Jasonwood cd port Arthur, tx 77642 — Eduardo Reyes ® (@e_reyes7) August 30, 2017

La solidarité s’organise

Certains partagent des numéros d’urgence, d’autres des conseils de bon sens : « N’oubliez pas d’accrocher un drap ou une serviette à la fenêtre ou sur le porche si vous avez besoin d’être secourus, les adresses sont difficiles à voir. »

#portArthur levee has broken, 911 is down, please call the Port Arthur #CoastGuard 202-372-2100

Air Force 904-553-2185 — Liberty Prince (@MizLiberty) August 30, 2017

Remember to hang a towel or sheet on the roof or porch to single u need to be rescued.

Address is hard to see/view. #PortArthur 🙏🏿 — It Me 💅🏾 (@ozoneprone) August 30, 2017

Surtout, une liste de particuliers possédant un bateau a été établie, avec leurs numéros de téléphone.

List of people with boats in Port Arthur please distribute!!!#PortArthur pic.twitter.com/90i2Ye9kwG — gypsyPRgirl (@gypsyPRgirl) August 30, 2017

Et cela a payé : « Merci à tous pour les prières. Ma famille et moi sommes enfin en sécurité », a tweeté au petit matin la jeune femme enceinte. A la mi-journée, aucun décès à Port Arthur n’avait été enregistré.