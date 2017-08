Sénégal: Le polémiste Kémi Séba acquitté après avoir brûlé un billet de 5.000 francs CFA

Kemi Seba, le fondateur du groupuscule noir radical Tribu Ka. — Franck Fife AFP/Archives

Kémi Séba a été relaxé. Le polémiste français a été acquitté mardi par un tribunal de Dakar, où il était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5.000 francs CFA (7,6 euros) lors d’une manifestation contre la « Françafrique » le 19 août dans la capitale sénégalaise.

A l’issue de plus de deux heures de débats parfois houleux, le président du tribunal des flagrants délits a prononcé la relaxe de Kémi Séba et d’un membre de son mouvement poursuivi pour complicité pour lui avoir fourni un briquet. Le parquet avait réclamé une peine de 3 mois de prison avec sursis contre Kémi Séba et la relaxe de son coprévenu.

En détention préventive depuis le 25 août

Le polémiste, qui réside au Sénégal et s’est présenté comme « chroniqueur politique », était poursuivi sur la base d’une plainte de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dont le siège est à Dakar.

Kémi Séba, qui avait été interpellé le 25 août à son domicile de Dakar, était depuis lors en détention préventive. Devant le tribunal, il a revendiqué un acte « symbolique ». « L’objet de la manifestation était d’exposer les méfaits de la Françafrique », a-t-il dit, se comparant à la militante des droits civiques Rosa Parks, qui avait enfreint la loi américaine en 1955 en refusant de céder sa place de bus à un passager blanc.