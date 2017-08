VIDEO. Londres: Un policier se lance dans une chorégraphie endiablée au carnaval de Notting Hill

Illustration robe au carnaval. Jesus Vecino/SIPA — SIPA

La Grande-Bretagne a un incroyable talent. Dimanche, lors du traditionnel carnaval de Notting Hill à Londres, un policier britannique s’est fait remarquer… lors d’une chorégraphie digne de ce nom.

Dan Graham, un officier de police chargé d’assurer la sécurité d’une des scènes du carnaval, n’a visiblement pas résisté à esquisser quelques pas de danse devant un public très réceptif.

Dancing Dan

Une chorégraphie qui a sans doute plu aux spectateurs présents sur place. Avec un (vrai) talent, l’agent de police a même réussi à détourner les paroles du speaker à son avantage.

Et l’homme n’est pas un inconnu en Grande-Bretagne. Dan Graham a, en réalité, participé à l’émission Britain’s Got Talent comme le raconte The Mirror. L’agent, éliminé en demi-finale du télécrochet, a même été surnommé Dancing Dan par ses collègues. Sur sa page Facebook, Dancing Dan, 34 ans, partage souvent des vidéos le montrant en train de danser.