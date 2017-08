Londres: Une entreprise propose un congé «gueule de bois» à ses salariés

INSOLITE Pour prévenir leur patron, les employés envoient un message via l’application WhatsApp en utilisant les emoji «bière», «musique» et «malade»…

Illustration du mal de tête, de la gueule de bois. — PureStock/SIPA

La gueule de bois peut s’avérer difficile à assumer si elle est suivie d’une journée de boulot où la productivité est souvent proche de zéro. Une entreprise londonienne a trouvé la solution pour éviter à ses employés les lendemains de soirée arrosée.

>> A lire aussi : La science derrière la gueule de bois

Dice, une entreprise britannique située à Londres à l’origine d’une application de billetterie musicale, propose maintenant des congés « gueule de bois » à ses salariés. Mais ce dispositif a surtout été mis en place pour que les employés de l’entreprise puissent se rendre à des concerts ou des festivals et négocier des contrats, sans craindre le méchant retour de bâton du lendemain.

Quatre jours de congé « gueule de bois » par an

« Toute notre équipe vit pour la musique et certaines des meilleures offres de l’industrie se font après un concert. Nous faisons confiance et voulons que les gens soient ouverts s’ils vont voir de la musique en live. Pas besoin de faire semblant d’être malade », explique Phil Hutcheon, fondateur de l’entreprise, au journal Evening Standard.

>> A lire aussi : On a demandé aux internautes de «20 Minutes» leur remède contre la gueule de bois

Ne vous détrompez pas, il ne s’agit pas là d’abuser des soirées arrosées. Les salariés ont le droit à quatre jours de congé « gueule de bois » par an. Et mieux encore, pour signaler ce congé, les employés ont simplement à envoyer un message à leur patron via l’application WhatsApp en utilisant les emoji « bière », « musique » et « malade ».