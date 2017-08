Tchétchénie: Les autorités poussent des couples divorcés à se remettre ensemble «pour les enfants»

Ramzan Kadyrov à Grozny, le 11 août 2016. — Musa Sadulayev/AP/SIPA

Le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a mis en place début juillet un « Conseil pour l’harmonisation des mariages et des relations familiales ».

Ce programme pousserait des couples séparées à vivre de nouveau sous le même toit.

Selon les autorités, en deux mois, 948 couples tchétchènes se seraient réconciliés.

« Il faut renvoyer à leurs maris les femmes qui les ont quitté, et les réconcilier, c’est une priorité ». La consigne est de Ramzan Kadyrov, dirigeant de la Tchétchénie, qui a mis en place début juillet le « Conseil pour l’harmonisation des mariages et des relations familiales ».

Des réconciliations forcées

Les autorités tchétchènes se vantent à la télévision locale du succès de ce programme qui pousse des couples séparées à vivre de nouveau sous le même toit. En deux mois, ce conseil aurait réussi à « réconcilier » 948 couples tchétchènes, précise le

New York Times.

Les médias locaux diffusent des reportages sur ces familles reconstruites. On y voit notamment les réunions entre ce « Conseil pour l’harmonisation des mariages et des relations familiales » et des couples, parfois divorcés depuis des années, assis autour d’une table et regardant leurs pieds, tandis que des dirigeants politiques et religieux s’immiscent dans leur vie privée. Bien souvent, les autorités concluent que le divorce n’était pas justifié et leur demande alors de se réunir. « Ils regardent désormais ensemble leurs émissions de télévision favorites et dînent à la même table », rapporte en voix off le journaliste de Grozny TV, raconte le New York Times.

L’un des pères interrogés raconte avoir accepté de vivre avec son ex-compagne pour « obéir à ce que le leader de la République a dit », rapporte aussi Slate.

Pas normaux les enfants de divorcés ?

Ramzan Kadyrov justifie cette campagne par son souci du bien-être des enfants sa crainte de voir des enfants de parents divorcés devenir des militants islamistes, « surtout s’ils sont élevés par leur mère ». Sur 100 jeunes issus de familles divorcées, « au plus cinq ou six sont normaux, affirme-t-il. Il faut réveiller les gens, leur parler et leur expliquer.

Depuis des années, Ramzan Kadyrov a quasi-carte blanche de la part de Vladimir Poutine, tant qu’il reste fidèle à Moscou, pour resserrer le contrôle en Tchétchénie, région à majorité musulmane, et empêcher toute rébellion islamiste, rappelle le New York Times. En avril 2017, les journaux russes d’opposition ont alarmé la communauté internationale sur la chasse aux homosexuels que mène la Tchétchénie.