EN DIRECT. Tempête Harvey: Beyoncé va venir en aide aux victimes... Trump salue «un effort d'équipe»...

18h05: Des brèches dans une digue, évacuation obligatoire à Brazoria County

Avec les brèches détectées dans une digue, l'évacuation est désormais obligatoire dans cette banlieue de Houston.

A levee has been breached in Brazoria, County, Texas.



Official: "Those that are left, they need to get out now." https://t.co/ixpNtgpOxW pic.twitter.com/AH7i1zfxAQ