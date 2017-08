C'est l'heure du BIM: Missile au-dessus du Japon, ravages de Harvey et plan de crise de Macron

Le lancement d'un missile nord-coréen diffusé à la télévision dans une gare de Séoul, le 29 août 2017. — Ahn Young-joon/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Kim Jong-un continue de défier la communauté internationale. Mardi, la Corée du Nord a effectué un tir de missile qui a survolé l’île septentrionale d’Hokkaido, provoquant la colère de son voisin japonais et l’organisation en urgence d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, mardi après-midi à New York. Selon les autorités nippones, le missile, lancé à 5h58 locales (lundi à 22h58, heure française) a survolé à 6h06 le cap Erimo, sur l’île d’Hokkaido et est tombé six minutes plus tard dans les eaux du Pacifique, à 1.180 km à l’est des côtes japonaises, sans causer de dommage à des avions ou des navires dans la zone.

Un monstre imprévisible aux conséquences catastrophiques. Alors que les vents ont faibli, l’ouragan Harvey est devenu une tempête tropicale qui fait du sur place. Face à des inondations historiques provoquées par des pluies diluviennes, le bilan s’est alourdi à 8 morts, lundi, ont annoncé les autorités texanes. Et la situation pourrait s’aggraver.

« L’entrée dans l’atmosphère est difficile pour Jupiter. » D’une formule, Olivier Faure, le président du groupe Nouvelle gauche (ex-PS) à l’Assemblée, a résumé la période délicate que traverse l’exécutif. En chute libre dans les sondages, Emmanuel Macron a réuni ce lundi matin à l’Elysée son gouvernement pour affronter une rentrée sous tension. Le gouvernement présentera notamment jeudi les ordonnances permettant la réforme de la loi Travail, décriée par l’opposition.

