VIDEO. Ouragan Harvey: Donald Trump déclare l'état d'urgence en Louisiane

Après avoir touché le Texas, l’ouragan Harvey se dirige maintenant vers la Louisiane.

L’état d’urgence a été décrété en Louisiane, permettant de mobiliser davantage de moyens.

L’ouragan Harvey est qualifié «d’événement historique» aux Etats-Unis, selon les spécialistes.

Alors que les inondations sans précédent causées par l’ouragan Harvey au Texas devraient encore s’aggraver, ce dernier prend la direction de la Louisiane où l’état d’urgence a été décrété par Donald Trump ce lundi.

Les autorités américaines s’attendaient lundi à devoir accueillir plus de 30.000 personnes dans les centres d’accueil urgence au Texas.

L'état d’urgence déjà décrété en Louisiane

L’agence fédérale des situations d’urgence (Fema) déploie d’importants moyens pour « protéger les vies », a indiqué son directeur, Brock Long. « Nous tentons de renforcer les opérations de recherche et de sauvetage sur une zone très vaste, plus de 30 ou 50 comtés possiblement impactés au Texas », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse à Washington.

La tempête doit se déplacer vers l’est dans les cinq prochains jours, en direction de l’Etat voisin de la Louisiane. Le président Donald Trump a d’ores et déjà déclaré lundi l’état d’urgence pour cet Etat, une mesure qui permet de mobiliser davantage de moyens fédéraux en prévisions du déplacement de la tempête. L’agence fédérale de secours Fema est notamment autorisée à « mobiliser et fournir à sa convenance les équipements et les ressources nécessaires » a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

HISTORIC rainfall in Houston, and all over Texas. Floods are unprecedented, and more rain coming. Spirit of the people is incredible.Thanks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 27, 2017

« Le pire n’est pas passé » au Texas

La métropole de Houston, 2,3 millions d’habitants, était complètement paralysée lundi par la montée des eaux : les routes sont inondées, les aéroports fermés, et deux hôpitaux fermés, tandis que des milliers de sauveteurs sillonnaient la ville pour secourir les habitants les plus vulnérables bloqués chez eux. « Nous sommes toujours dans l’urgence, nous n’en sommes pas encore à la reconstruction », a martelé Brock Long.

Et le Texas n’en a pas fini avec Harvey. Le directeur du service météorologique national, Louis Uccellini, a expliqué que « les inondations ne vont diminuer que très lentement ».

De fortes précipitations sont à nouveau attendues à Houston lundi après-midi et mardi, selon les dernières prévisions, et le pire n’est pas passé, a-t-il prévenu, tout en précisant que ces prévisions étaient « incertaines ». Selon lui, les inondations devraient atteindre leur pic mercredi ou jeudi.