Tempête Harvey: Un chien abandonné au pied d’un poteau électrique émeut les internautes

Un chien complètement trempé, attaché à un pylône électrique perdu au milieu des eaux alors que la tempête Harvey fait rage. Ce cliché, pris par un photographe du Daily Mail, a fait le tour du monde et ému de nombreux internautes.

La scène se déroule à Victoria, une ville du Texas (Etats-Unis). L’histoire de cet animal abandonné à son triste sort par son maître finit bien puisqu’il a été sauvé de la noyade et pris en charge.

If I could drive to Victoria and find these people who would leave an innocent dog in this terrible hurricane, I would do terrible things. https://t.co/d3AYUNE9og