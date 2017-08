Brexit: Les négociations reprennent dans un climat de défiance

David Davis, le ministre britannique du Brexit, et Michel Barnier, le négociateur en chef côté UE, à Bruxelles le 20 juillet 2017. — THIERRY CHARLIER / AFP

Une nouvelle session de négociations s’ouvre ce lundi à Bruxelles dans un climat tendu, entre des Britanniques impatients de discuter de futurs accords commerciaux avec l’UE et des Européens exigeant de se concentrer d’abord sur l’organisation de leur divorce.

Ce troisième round, qui s’achèvera jeudi, sera lancé en fin d’après-midi au siège de la Commission européenne, par le « Monsieur Brexit de l’UE », le Français Michel Barnier, et son homologue britannique, David Davis.

Trois priorités pour les pays de l’UE

Le temps presse pour organiser ce divorce sans précédent, programmé fin mars 2019, mais « ce n’est pas le manque de temps qui nous empêche d’avancer, jusqu’ici, c’est le manque de substance » côté britannique, a estimé vendredi un haut responsable européen. « Les deux parties doivent être souples et vouloir trouver des compromis », a répliqué une source gouvernementale britannique, estimant qu'« aucune des deux parties ne devrait traîner des pieds ».

Les 27 pays qui resteront dans l’UE ont d’ores et déjà fixé trois priorités absolues : la facture que devra honorer le Royaume-Uni en quittant l’Union, le sort des citoyens européens sur le sol britannique et l’avenir de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord. Ce n’est qu’à condition d’avoir accompli des « progrès suffisants » dans ces domaines qu’ils accepteront de discuter, dans une seconde phase de négociations, de la « relation future » avec le Royaume-Uni sur le plan commercial.