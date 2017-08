Cisjordanie: Cinq proches d'un Palestinien qui a tué des Israéliens condamnés à des peines de prison

Illustration de soldats israéliens près d'Hébron en Cisjordanie le 30 juin 2016. — APA IMAGES/SIPA

C'est une décision de justice inédite. Cinq membres de la famille d'un Palestinien qui a tué trois Israéliens dans une colonie de Cisjordanie occupée en juillet ont été condamnés à de la prison pour ne pas l'avoir empêché de passer à l'acte.

Un tribunal militaire israélien a statué dimanche que le père, la mère, un oncle et deux frères d'Omar al-Abed «savaient qu'il avait l'intention de commettre une attaque terroriste et n'ont rien fait pour prévenir les services de sécurité et l'en empêcher».

Des peines d'un à huit mois de prison et la maison familiale détruite

Les frères et l'oncle d'Omar al-Abed ont été condamnés à huit mois de prison, son père à deux mois, sa mère à un mois. Celle-ci a également été reconnue coupable d'«incitation à la violence» pour avoir défendu les agissements de son fils dans les médias palestiniens. L'armée israélienne a également détruit le 16 août la maison familiale dans le village de Koubar, près de Ramallah, en Cisjordanie.

Omar al-Abed s'était infiltré le 21 juillet dans la colonie de Neve Tsuf, aussi connue sous le nom de Halamish, au nord-ouest de Ramallah, et avait mortellement poignardé un père israélien et deux de ses enfants, de 46 et 36 ans. Blessé par balles par un voisin, il avait été arrêté. Omar al-Abed avait exprimé dans ce qu'il présentait comme ses derniers mots sur Facebook son ressentiment contre les agissements israéliens à l'encontre des Palestiniens et avait évoqué la situation de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem-Est, occupée et annexée.