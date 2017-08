Canada: Le chef d'état major de l'armée et Justin Trudeau à la Gay Pride d'Ottawa

Un pied de nez à Donald Trump? Le chef d'état-major de l'armée canadienne a participé dimanche, pour la première fois, au défilé de la fierté gay à Ottawa, une manifestation marquée également par la présence du Premier ministre Justin Trudeau avec deux de ses enfants.

Le chef d'état-major Jonathan Vance a défilé en compagnie d'un groupe de hauts responsables militaires en uniforme, lors de cette parade dans les rues de la capitale fédérale.

Vance becomes first CDS to march in Pride Parade https://t.co/vT7n8QDlp9