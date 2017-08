VIDEO. Angleterre: Une plage du Sussex évacuée à cause d'un mystérieux nuage chimique

Image d'illustration d'une plage près d'Eastbourne, en Angleterre, le 25 mai 2012. — ADRIAN DENNIS / AFP

Une cinquantaine de personnes malades, souffrant d'irritations aux yeux et de difficultés respiratoires. Ce dimanche, la police d’Eastbourne, dans le Sussex en Angleterre, a dû évacuer la plage de Birling Gap à cause d’une brume chimique. Les autorités ont recommandé aux habitants de garder leurs portes et leurs fenêtres fermées.

Selon The Telegraph, certaines personnes ont été évacuées par les services médicaux après avoir signalé des maux de gorge, des vomissements ou des irritations.

Sussex Police and East Sussex Fire Service are dealing with an incident in the Birling Gap area. (1/2) — Sussex Police (@sussex_police) August 27, 2017

Members of the public are advised by Fire Service to stay indoors and shut windows if you are in the Eastbourne area. (2/2) — Sussex Police (@sussex_police) August 27, 2017

L’origine du « mystérieux nuage » inconnu

Selon les autorités, citées par The Telegrap, l’origine du « mystérieux nuage » reste inconnue, mais il pourrait s’agit d’une « émanation gazeuse ». Sur Twitter, des internautes ont signalé que le « nuage » sentait le chlore.

Nice day at Birling Gap beach turned into a nightmare.. some sort of chlorine gas leak has made my eyes red raw :( — rebecca (@rebecca_2804) August 27, 2017

Enfin, les services de police, qui pensent que ce brouillard chimique pourrait provenir de la mer, ont demandé à la population de ne pas s’approcher de la côte.