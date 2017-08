Angleterre: Une plage évacuée en raison d'une brume chimique

Une cinquantaine de personnes malades. Ce dimanche, la police d'Eastbourne, dans le Sussex en Angleterre, a dû évacuer une plage à cause d'une brume chimique. Les autorités ont recommandé aux habitants de garder leurs portes et leurs fenêtres fermées.

Selon The Telegraph, certaines personnes ont été évacuées par les services médicaux après avoir signalé des maux de gorge, des vomissements ou des irritations.

Sussex Police and East Sussex Fire Service are dealing with an incident in the Birling Gap area. (1/2)

Members of the public are advised by Fire Service to stay indoors and shut windows if you are in the Eastbourne area. (2/2)