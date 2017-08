Etats-Unis: Un tunnel découvert sous la frontière avec le Mexique, vingt-cinq migrants interpellés

La frontière entre Mexique et Etats-Unis à Tijuana. — Gregory Bull/AP/SIPA

L'armée mexicaine a découvert samedi un tunnel creusé sous la frontière avec les Etats-Unis, dans le secteur de Tijuana et San Diego, selon un communiqué officiel publié ce dimanche.

Côté américain, presque sur la ligne marquant la frontière, 25 migrants ont été interpellés par une patrouille, «au moment où ils sortaient du passage», a précisé à l'AFP une source de la police ayant requis l'anonymat.

Des migrants attirés par le «rêve américain»

L'entrée du tunnel a été découverte à la suite d'un appel téléphonique rapportant «la présence de personnes armées dans un entrepôt, où l'excavation a été trouvée», a précise dans un bref communiqué la 2e Zone militaire du ministère mexicain de la Défense. Ce n'est pas la première fois qu'un tunnel est découvert sous la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Ces souterrains sont généralement utilisés par faire passer des migrants attirés par le «rêve américain», ou de la drogue vers le pays du Nord, principal consommateur de cocaïne sud-américaine au monde.

En août 2016, les autorités mexicaines avaient découvert un passage de plus de trente mètres de large qui reliait la ville de Sonora à l'Etat de l'Arizona aux Etats-Unis. En avril 2017, les autorités des Etats-Unis avaient localisé à leur tour le plus long tunnel jamais trouvé sous la frontière, et qui servait au trafic de drogues depuis le Mexique. Long de 800 mètres, il allait de Tijuana à Otay Mesa, près de San Diego.