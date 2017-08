L'ouragan Harvey est le pire «jamais vu» et «ça va empirer»

L'ouragan Harvey a fait au moins deux morts au Texas, le 27 août 2017. La situation devrait s'empirer dans la semaine à venir. — Guiseppe Barranco/AP/SIPA

L'impact attendu de l'ouragan Harvey, qui provoque des inondations catastrophiques dans l'est du Texas et à Houston, la plus grande ville de l'Etat, est le pire «jamais vu», a estimé dimanche la météorologie fédérale américaine.

«Cet événement est sans précédent et toutes ses conséquences ne sont pas encore connues mais vont au-delà de ce qu'on a jamais vu», écrit le National Weather Service (NWS) dans un tweet.

This event is unprecedented & all impacts are unknown & beyond anything experienced. Follow orders from officials to ensure safety. #Harvey pic.twitter.com/IjpWLey1h8 — NWS (@NWS) August 27, 2017

«C'est grave et ça va empirer»

La situation au Texas «est grave et ça va empirer», a affirmé ce dimanche Greg Abbott, le gouverneur de l'Etat du sud des Etats-Unis noyé sous les trombes d'eau déversées par l'ouragan Harvey depuis vendredi.

Il n'a pas voulu donner de bilan humain, les secours n'ayant pas encore pu atteindre de très nombreuses zones sinistrées. Pour l'instant, le bilan officiel est de trois morts.

La ville de Houston en partie sous les eaux

Le gouverneur a annoncé que la Garde nationale texane - des militaires dépendants de l'état fédéré - a été déployée dans Houston, la première ville du Texas qui se retrouve en partie sous les eaux. «Comme les gens peuvent le voir, les inondations à Houston sont terribles», a souligné le gouverneur dans l'émission Fox News Sunday, faisant une comparaison avec la tempête tropicale Allison qui a ravagé la ville en 2001.

«Pendant la nuit, la Garde nationale s'est déployée dans Houston. Elle va opérer des véhicules avec un grand débattement (capables de rouler dans un niveau d'eau élevé NDLR)», a précisé le gouverneur. «Nous déployons des bateaux et des hélicoptères qui peuvent apporter du secours en eaux vives, et ils ne le feront pas seulement à Houston ou dans le comté de Harris mais partout dans l'est du Texas où on a d'importantes inondations», a-t-il expliqué.

L'état de catastrophe naturelle déclaré

Houston est la capitale de l'or noir en Amérique et toute la région comprend d'importants sites pétrochimiques et de raffinage, mais le gouverneur s'est voulu rassurant. «J'ai parlé à des responsables de certaines de ces compagnies et ils ont beaucoup d'expérience pour faire face à ce genre de défi (...) Ils étaient très bien préparés, ils se sont protégés et ont été capables de sceller les sites», a-t-il affirmé.

Greg Abbott a vivement remercié le président Donald Trump pour sa décision très rapide de déclarer un état de catastrophe naturelle, permettant de débloquer sans tarder d'importants moyens. Le président suit la situation au jour le jour. Il doit une nouvelle fois être informé en détail dimanche au cours d'une téléconférence à Camp David, la résidence présidentielle où il passe le week-end.