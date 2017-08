Buckingham Palace: L'agresseur de policiers a crié «Allah Akbar » en brandissant un sabre

ATTAQUE Les officiers ne souffrent que de «blessures légères» et la reine ne se trouvait pas dans la résidence...

Des officiers de police surveillent les alentours de Buckingham Palace alors qu'un homme a tenté de s'attaquer aux autorités vendredi soir. — AFP

Il a été rapidement maîtrisé par les autorités. L'homme de 26 ans qui a blessé vendredi soir des policiers devant le palais de Buckingham à Londres était armé d'un «sabre d'1,20 m» et a crié « Allah akbar », a indiqué samedi la police britannique.

« L'homme, qui a crié à plusieurs reprises Allah akbar, a été neutralisé avec du gaz incapacitant », a indiqué la police dans un communiqué en précisant qu'il avait tenté de se saisir « d'un sabre d'1,20 m posé sur le sol du siège passager » dans sa voiture.

« Nous ne cherchons pas d'autres suspects à ce stade »

Lors de l'arrestation du jeune homme originaire de Luton, au nord de Londres, trois policiers, qui n'étaient pas armés, « ont été légèrement blessés » et deux d'entre eux ont été brièvement hospitalisés, a précisé la police. « Les policiers de la direction du contre-terrorisme sont chargés de l'enquête et des perquisitions sont en cours dans la région de Luton », a déclaré le commandant Dean Haydon, à la tête de la direction du contre-terrorisme. « Nous pensons que l'homme a agi seul et nous ne cherchons pas d'autres suspects à ce stade », a-t-il ajouté, précisant qu'il « était normal que cela soit traité, pour l'heure, comme un acte terroriste ».

Il a également précisé qu'un dispositif policier renforcé avait déjà été prévu pour le long week-end, lundi étant ferié au Royaume-Uni, et que le niveau de la menace terroriste dans le pays restait à « grave ». Ce niveau avait été élevé au niveau « critique » après l'attentat de Manchester en mai dernier, une première depuis 2007 qui signifiait un risque d'attentat imminent.