Etats-Unis: Le très controversé shérif Joe Arpaio, gracié par Donald Trump

Joe Arpaio, sherif controversé, pour ses contrôles musclés contre les Hispaniques, a été gracié par Donald Trump. — Ross D. Franklin/AP/SIPA

Il était accusé de patrouilles discriminatoires. Joe Arpaio, shérif controversé de l'Arizona, a été grâcié vendredi par le président Donald Trump. A 85 ans, l'homme de loi avait été condamné fin juillet pour avoir violé l'injonction d'un juge fédéral lui interdisant son « zèle excessif » à traquer les immigrés clandestins. En pleine période de crise avec l'arrivée sur les cotes texannes de l'ouragan Harvey, le président américain a pris le temps de tweeter sa décision. « Il a protégé l'Arizona ! », écrit-il.

I am pleased to inform you that I have just granted a full Pardon to 85 year old American patriot Sheriff Joe Arpaio. He kept Arizona safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017

Le communiqué annonçant cette grâce présidentielle précisait que « le shérif Joe Arpaio a maintenant 85 ans, et après plus de 50 ans d'admirable service pour notre pays, il mérite un pardon présidentiel ».

Une décision repoussée

La décision de Donald Trump avait déjà été prise il y a quelques temps. Mardi, lors d'un rassemblement de ses partisans à Phoenix en Arizona, le président républicain avait renoncé à faire cette annonce qui était alors attendue, pour éviter de faire dégénérer des manifestations tendues. Le président avait demandé à ses supporteurs si Arpaio avait été condamné pour « avoir fait son travail? » et le public avait applaudi.

Donald Trump avait toutefois laissé entendre que ce n'était que partie remise : « Je ne vais pas le faire ce soir parce que je ne veux pas créer de controverse », mais « le shérif peut être tranquille », avait-il promis.

Autoproclamé « le shérif le plus dur d'Amérique »

Après la publication du communiqué présidentiel, Joe Arpaio a lui aussi fait appel au réseau social favori du président pour le remercier. « Merci @realdonaldtrump d'avoir compris ce qu'était vraiment ma condamnation : une chasse aux sorcières par des fidèles de l'administration Obama au ministère de la Justice! », a accusé l'ancien shérif dans un premier tweet. Avant de lui présenter ses remerciements dans un second : « Je suis honoré et incroyablement reconnaissant au Président Trump. J'ai hâte de mettre ce chapitre derrière moi et d'aider à #MAGA (Make America Great Again, le slogan de M. Trump qui veut rendre à l'Amérique sa grandeur, ndlr) ».

Thank you @realdonaldtrump for seeing my conviction for what it is: a political witch hunt by holdovers in the Obama justice department! — Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) August 26, 2017

I am humbled and incredibly grateful to President Trump. I look fwd to putting this chapter behind me and helping to #MAGA — Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) August 26, 2017

Le shérif Arpaio a incarné durant près d'un quart de siècle un maintien de l'ordre implacable dans le comté de Maricopa, en Arizona, dans le sud-ouest des Etats-Unis.

Ce partisan affirmé de Donald Trump, qui s'est auto-baptisé « le shérif le plus dur d'Amérique », s'est forgé une réputation très controversée, certains voyant du zèle dans ses mesures ouvertement basées sur un ciblage discriminatoire et revendiqué des étrangers hispaniques.