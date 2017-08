VIDEO. Etats-Unis: L'ouragan Harvey a atteint le Texas, état de catastrophe naturelle déclaré

L'ouragan Harvey a déjà touché la ville de Corpus Christi au Texas. — Nick Wagner/AP/SIPA

Des « inondations catastrophiques ». Plus puissant ouragan à frapper les Etats-Unis depuis 2005 et pire tempête à s'abattre sur le Texas depuis 1961, Harvey a atteint la terre ferme entre Rockport et Port Aransas, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Corpus Christi vers 22 heures locales, annoncé le Centre national des ouragans (NHC) sur Twitter.

#Harvey made landfall at 10 PM CDT as a category 4 hurricane near Rockport, Texas, with max winds of 130 mph and min pressure of 938 mb. pic.twitter.com/98y5wpKmBw — NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 26, 2017

Devant l'effet dévastateur prévisible de cet ouragan de catégorie 4 -sur une échelle qui en compte 5-, les autorités ont pris les devants. « A la demande du gouverneur du Texas, j'ai signé la déclaration de catastrophe naturelle, qui libère toute la puissance de l'aide du gouvernement » fédéral, a ainsi annoncé DonaldTrump dans un tweet.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017

Toute la journée déjà la côte avait été battue par des vents violents et des paquets de pluie qui ont fait de Corpus Christi - d'ordinaire une citée industrieuse de 300.000 habitants - une ville fantôme vendredi soir. La municipalité a appelé les résidents à faire bouillir l'eau du robinet, le système de canalisations ayant été endommagé par l'ouragan.

La crainte d'une fulgurante montée des eaux

Harvey, qui devrait s'installer pendant plusieurs jours au-dessus de cette région, promet des précipitations de 120 centimètres dans certains endroits et une montée des eaux pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres dans certains secteurs, selon les services météorologiques.

« Aussi loin que je me souvienne, je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de ce genre » auparavant, a commenté pour l'AFP Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l'université de Miami. « Je ne me souviens pas d'un ouragan majeur qui fait du surplace et reste coincé, c'est une combinaison qui est très inquiétante », explique-t-il à propos d'Harvey, qui ne devrait en effet pas s'enfoncer très profondément dans les terres mais ravager particulièrement la côte et menacer ses raffineries de pétrole.

Le gouverneur du Texas Greg Abbott a déployé 1.000 membres de la Garde nationale. « De toute évidence, nous pouvons dire à ce stade qu'il va s'agir d'un désastre majeur », a-t-il averti.

Le fantôme de Katrina

Harvey a ravivé aux Etats-Unis le traumatisme de Katrina, qui avait provoqué une gravissime catastrophe humanitaire. « Ne faites pas les mêmes erreurs qu'a faites Bush avec Katrina », a supplié le sénateur républicain Chuck Grassley au président Trump.

A l'époque, le manque de préparation et les failles criantes de l'état fédéral avaient eu des conséquences dramatiques. A cela s'étaient ajoutées les critiques envers le président George W. Bush, accusé par beaucoup d'indifférence envers le sort des habitants d'une région très défavorisée et majoritairement noire.

Toute la journée les autorités locales ont tenté de convaincre leurs administrés de ne pas jouer aux durs. « Partez. Partez maintenant », a supplié Patrick Rios le maire de la petite ville de Rockport.

Si 60% de ses administrés sont partis, il a conseillé aux récalcitrants de « marquer au feutre indélébile leur numéro de Sécurité sociale sur leur bras », pour qu'ils puissent être identifiés en cas de décès.