Londres: Un homme interpellé avec un couteau blesse deux policiers devant Buckingham Palace

La situation est sous contrôle. Un homme d'une vingtaine d'années armé d'un «long couteau» a été arrêté vendredi soir à Londres devant le palais de Buckingham. Lors de son interpellation, il a légèrement blessé deux policiers, a indiqué Scotland Yard. A ce stade, les autorités ne précisent pas si elles traitent l'incident comme une attaque terroriste. Le suspect a été emmené dans un hôpital pour des blessures mineures et devait ensuite être interrogé.

UPDATE: A man in his mid-twenties has been arrested by police after they spotted a large knife inside his car https://t.co/tz0RgCPHyq