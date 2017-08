VIDEO. Etats-Unis: L'ouragan Harvey s'annonce «dévastateur», le Texas demande l'aide du gouvernement

La Maison Blanche a annoncé ce vendredi que Harvey, qui vient de devenir un «ouragan majeur» de catégorie 3 et qui frappera le Texas dans la soirée, serait «sûrement dévastateur pendant plusieurs jours» alors qu'il s'annonce comme le pire à frapper les Etats-Unis depuis 2005.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a requis l'aide du gouvernement fédéral américain et a demandé à ce que Donald Trump décrète l'état de catastrophe naturelle, face au «désastre majeur» qui s'annonce. Le président «considère» cette option, qui permettra de débloquer davantage de fonds fédéraux, a expliqué son conseiller à la sécurité intérieure, Tom Bossert.

I have spoken w/ @GovAbbott of Texas and @LouisianaGov Edwards. Closely monitoring #HurricaneHarvey developments & here to assist as needed.