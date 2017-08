Donald Trump retweete un montage où il éclipse Barack Obama, les internautes le ridiculisent

De nombreux internautes ont fait remarquer à Donald Trump que, sur ce montage, il était la Lune et Obama le Soleil. — Twitter / @JerryTravone

Malgré la récente éclipse solaire aux Etats-Unis, Donald Trump semble ne pas avoir bien compris le principe de ce phénomène astronomique. Mais les internautes lui ont donné une petite leçon dont il devrait se souvenir.

Ce mercredi, trois jours après cet événement rarissime, Jerry Travone, qui se décrit lui-même comme un fervent supporteur de Trump, a publié un photomontage où l’image de l’actuel président fait progressivement disparaître celle de Barack Obama.

Trump, la lune qui cache le soleil Obama

En quelques heures, le message, accompagné de la légende « The best eclipse ever » (La meilleure de toutes les éclipses), a été retweeté plusieurs milliers de fois. Sans doute séduit par la métaphore, Donald Trump lui-même l’a partagé sur son compte personnel.

>> A lire aussi : VIDEO. Donald Trump défie les ophtalmos et regarde brièvement l'éclipse sans lunettes

Mais il semble que ni le chef de l’État américain, ni l’auteur du montage n’aient vraiment saisi le déroulement d’une éclipse, où la Lune cache le Soleil plongeant ainsi une partie de la Terre dans l’obscurité. La métaphore n’est donc pas vraiment flatteuse pour le président américain. Les internautes n’ont pas tardé à lui faire comprendre.

Une avalanche de réactions

« C’est en fait correct. L’ombre de Trump a éclipsé la lumière d’Obama. Le Soleil est la planète qui nous procure la vie et l’énergie ! », a posté l’un d’eux.

This is actually correct. The Darkness of Trump has overtaken the brightness of Obama. The Sun is what gives us life and energy! — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 24, 2017

« Une éclipse est temporaire, après le soleil revient », a publié un autre.

An eclipse is limited in time. Then the sun comes back. — François BERTRAND (@BertFrancois) August 25, 2017

Avant l’éclipse du 21 août, la propre fille du président, Ivanka Trump, avait pourtant publié un tweet pour expliquer le phénomène. « Dans une éclipse solaire, la lune passe entre le soleil et la Terre et cache la totalité ou une partie du soleil pendant presque trois heures. » Un effort pédagogique à l’évidence resté vain.