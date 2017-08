VIDEO. Pays-Bas: Le conducteur de la camionnette contenant des bonbonnes de gaz interpellé, l'enquête se poursuit

Mercredi soir, un concert a été annulé à Rotterdam après qu'une camionnette a été découverte avec des bonbonnes de gaz mercredi 23 août 2017. — AP/SIPA

Après l’annulation « en lien avec une menace terroriste » d’un concert du groupe rock californien Allah-Las, la police néerlandaise continue d’enquêter ce jeudi sur la camionnette immatriculée en Espagne et contenant des bonbonnes de gaz repérée mercredi soir à deux rues de la salle de concert Maassilo (zone portuaire au sud de Rotterdam).

Son conducteur, espagnol, a été arrêté à Rotterdam. Selon Europa Press, qui cite des sources de l’antiterrorisme espagnol, l’homme n’aurait pas de lien avec le terrorisme islamiste. Et les bonbonnes de gaz auraient un usage domestique. Une information qui n’a pas encore reçu de confirmation officielle. De son côté, la police de Rotterdam a indiqué sur Twitter que le conducteur avait « été arrêté et emmené au commissariat de police ». « Il est entendu », ont poursuivi les autorités.

>> A lire aussi : Pays-Bas: Un concert annulé après la découverte «d'une camionnette espagnole avec des bouteilles de gaz»

Terror threat at concert venue #Rotterdam https://t.co/wvCgsQwUQU — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) August 23, 2017

Le conducteur interpellé et entendu

Les services de déminage (EODD) ont, quant à eux, inspecté la camionnette immobilisée là où devait avoir lieu le concert de rock d’un groupe américain, ont indiqué la police et le maire de Rotterdam Ahmed Aboutaleb.

Pour rappel, les autorités néerlandaises ont décidé hier soir d’annuler le concert après que la police a reçu de son homologue espagnole un avertissement concernant une menace terroriste.

Un concert annulé aux Pays-Bas après des soupçons de terrorisme

Via @20minutes https://t.co/jJiWLgfcwC — Xavier (@Xavier02100) August 23, 2017

Selon Ahmed Aboutaleb, premier maire du pays né immigrant et musulman, qui s’est prononcé contre les groupes terroristes islamiques, il est trop tôt pour établir un lien entre la camionnette et une « menace terroriste ». « Une enquête est en cours sur le cours des événements et sur la menace », a encore déclaré l'édile, mettant en garde contre des conclusions hâtives.

Présenter les Pays-Bas comme « une cible »

Les Pays-Bas ont pour l’heure été épargnés par la vague d’attentats qui a ébranlé leurs proches voisins européens. Mais les autorités restent sur leurs gardes en raison de plusieurs alertes ces derniers mois et de rapports indiquant que des individus liés aux attentats de Paris et de Bruxelles sont brièvement entrés dans le pays.

>> A lire aussi : VIDEO. Pourquoi les suspects des attentats de Catalogne sont-ils venus à Paris?

Les autorités néerlandaises ont cependant annoncé que le niveau de la menace terroriste dans leur pays n’avait pas été changé. Il est actuellement de quatre sur une échelle de cinq, ce qui veut dire qu’il y a une menace « substantielle » concernant des terroristes ayant présenté les Pays-Bas comme « une cible », que des terroristes commettent des attentats dans les pays avoisinants et qu’il y a de potentielles indications qu’une attaque est en train d’être préparée.