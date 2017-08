Pays-Bas: Un concert annulé après la découverte «d'une camionnette espagnole avec des bouteilles de gaz», le conducteur arrêté

La police néerlandaise pendant l'évacuation de la salle de concert de Maassilo à Rotterdam aux Pays-Bas après une menace terroriste, le 23 août 2017. — Arie Kievit / ANP / AFP

La police de Rotterdam a annoncé avoir arrêté le conducteur d’une camionnette immatriculée en Espagne et contenant des bouteilles de gaz retrouvée ce mercredi soir après l’annulation d’un concert dans la cité portuaire de l’ouest des Pays-Bas par crainte d’attentat.

« Le conducteur espagnol de la camionnette (…) a été arrêté et emmené au commissariat de police. Il est entendu », a indiqué la police de Rotterdam sur Twitter.

Bestuurder Spaanse busje #Mijnsherenlaan is aangehouden en overgebracht naar politiebureau. Hij wordt gehoord. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) August 23, 2017

« On ne peut pas établir maintenant si la camionnette avec les bouteilles de gaz est liée à la menace », a déclaré le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, lors d’une conférence de presse, précisant que c’était la police espagnole qui avait mis en garde les Pays-Bas.

Mijnsherenlaan: een busje wordt door EODD gecontroleerd. Bestuurder (Spanje) staandegehouden. Onderzocht wordt of er n link is met #Maassilo — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) August 23, 2017

Une enquête a été ouverte par la police de Rotterdam

Le groupe rock californien Allah-Las devait se produire à 20h30 et les portes de la salle devaient ouvrir à 19h30. Des agents de police munis de gilets pare-balles étaient postés près de la salle, d’une capacité d’environ mille personnes, a constaté la radio-télévision publique néerlandaise NOS. L’immeuble a été évacué, des dizaines de spectateurs ont été refoulés et l’unité antiterroriste du Service d’interventions spéciales (DSI) s’est rendue sur place, a-t-elle ajouté. Une enquête a été ouverte, a précisé la police de Rotterdam.

Cet incident survient moins d’une semaine après deux attaques au véhicule-bélier en Espagne revendiquées par Daesh et dans un contexte de forte menace terroriste en Europe. Les Pays-Bas ont pour l’heure été épargnés par la vague d’attentats qui ébranle leurs proches voisins européens. Mais les autorités restent sur leurs gardes en raison de plusieurs alertes ces derniers mois et de rapports indiquant que des individus liés aux attentats de Paris et de Bruxelles sont brièvement entrés dans le pays.