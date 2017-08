Attentats en Espagne: La justice avait annulé une expulsion de l'imam à l'origine de la cellule djihadiste

L'imam de Ripoll, impliqué dans les attentats de Catalogne, avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion finalement annulé par la justice espagnole. — Francisco Seco/AP/SIPA

Un juge espagnol avait annulé en mars 2015 un arrêté d’expulsion contre Abdelbaki Es Satty, l’imam soupçonné d’avoir endoctriné les auteurs des attentats à Barcelone et Cambrils, considérant qu’il n’était pas dangereux, a annoncé mercredi la justice.

Pas une « menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public » à l'époque

Un juge de Castellon, ville de l’est de l’Espagne où ce Marocain a purgé une peine de quatre ans de prison pour trafic de drogue, a estimé alors qu’il avait démontré ses « efforts d’intégration dans la société espagnole », précise la justice dans un communiqué, qui confirme une information du journal El Mundo.

Le juge relevait qu’il n’avait commis qu’un seul délit, travaillait et ne représentait à ses yeux pas une « menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public » à l'époque. Condamné en 2009 à 4 ans de prison pour trafic de cannabis, Abdelbaki Es Satty a été libéré en 2012. Condamnation sur la base de laquelle, en 2014, le gouvernement espagnol a pris un arrêté d'expulsion. Une décision attaquée en justice par l'intéressé, qui en a demandé l'annulation. Comme sa condamnation remontait à plus de cinq ans, la justice espagnole a fait droit à Es Satty, d'autant que l'homme, qui n'exerçait même pas comme imam à l'époque, ne présentait aucun signe de radicalisation, comme le rappelle le quotidien espagnol El Periodico et Maître Eolas sur Twitter, dans un thread à dérouler.

Bon, comme je sens la sale récupération, un petit thread sur l'annulation de l'expulsion du possible instigateur des attentats de Barcelone. — Maître Eolas (@Maitre_Eolas) August 23, 2017

Soupçonné d’avoir radicalisé les auteurs des attentats

Abdelbaki Es Satty, 44 ans à sa mort mercredi dernier, a vécu plusieurs années à Ripoll, petite ville au nord de la Catalogne dont sont originaires la plupart des membres de la cellule soupçonnée d’avoir préparé et commis les attentats.

Tué dans l’explosion accidentelle de la planque où la cellule préparait des explosifs à Alcanar, il est soupçonné d’avoir radicalisé les auteurs des attentats, souvent issus de fratries et parfois très jeunes.

Un des suspects des attentats ayant survécu à l’explosion a déclaré devant la justice que l’imam voulait commettre un attentat-suicide. À Ripoll, des habitants ont décrit un homme qui « parlait peu » et ne s’écartait pas du Coran dans ses prêches.

Il s’est également rendu à plusieurs reprises en Belgique, des billets d’avion pour Bruxelles ayant été retrouvés dans les ruines de la maison explosée à Alcanar (200 km au sud de Barcelone) et sa présence à Machelen, près de Bruxelles, pendant trois mois début 2016 a été confirmée par des élus locaux.