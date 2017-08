A Phoenix, Donald Trump galvanisé par ses partisans conquis d'avance

ETATS-UNIS Le président américain, qui avait tièdement condamné les violences de Charlottesville, a justifié sa réaction et en a profité pour une nouvelle fois critiquer les médias...

Donald Trump lors de son meeting à Phoenix le 22 aôut 2017. Ralph Freso/Getty Images/AFP. — AFP

Une nouvelle démonstration de force pour le président américain.Donald Trump a défendu avec vigueur mardi soir sa réaction après les incidents de Charlottesville, lors d’un discours devant des milliers de partisans enthousiastes à Phoenix.

Face à un parterre galvanisé scandant « USA ! USA ! », le président américain s’est offert un bain de foule et a passé les trois quarts de son discours à épingler les médias, les élites et « Washington », comme aux belles heures de sa campagne. Le vice-président Mike Pence et le secrétaire au Logement Ben Carson avaient chauffé la salle pour lui.

« Le conducteur de la voiture est une personne horrible »

« Vous avez toujours compris ce que Washington DC ne comprenait pas », a déclaré le locataire de la Maison Blanche au public, dans lequel flottaient beaucoup de pancartes « Les femmes pour Trump » ou « Les anciens combattants pour Trump », et bien sûr les casquettes « Rendre à l’Amérique sa grandeur », son slogan de campagne. « Notre mouvement est fondé sur l’amour pour les Américains, pour les laissés pour compte, pour chaque enfant américain qui mérite une chance de réaliser ses rêves… », a-t-il répété ; avant d’embrayer sur les suites des événements de Charlottesville.

Des violences avaient éclaté entre militants d’extrême droite et contre-manifestants lors d’un rassemblement de groupes d’extrême droite. Et une jeune manifestante avait été tuée lorsqu’un sympathisant nazi avait foncé dans la foule avec sa voiture. « J’ai parlé avec force contre la haine et l’intolérance quand j’ai appris les événements », a déclaré Donald Trump. Raillant les médias qui l’ont accusé d’avoir réagi trop tardivement ou de ne pas avoir suffisamment condamné l’auteur du meurtre, il a lancé : « Voici ma déclaration : le conducteur de la voiture est une personne horrible ».

Les médias, une fois de plus fustigés

Déplorant ceux qui veulent « effacer notre histoire et notre culture » en enlevant les statues de héros confédérés, il s’est toutefois gardé d’évoquer la violence « des deux côtés », formule qui avait enflammé les esprits et été interprétée par beaucoup, y compris dans les rangs des Républicains, comme créant une équivalence entre les contre-manifestants et les néonazis.

Donald Trump a ensuite passé une vingtaine de minutes à s’en prendre aux médias, qu’il a fait abondamment huer. « Il est temps de faire admettre aux médias leur responsabilité pour les divisions qu’ils génèrent », a déclaré, avant d’attaquer ses cibles favorites : CNN, le New York Times, le Washington Post, et de faire applaudir la chaîne conservatrice Fox News.

Pas d’affrontements avec les opposants de Trump

Le magnat de l’immobilier a ensuite ironisé sur le nombre des opposants qui manifestaient en bas du centre de conventions de Phoenix où se tenait son rassemblement, et qui criaient « Honte ! honte ! honte ! » ou tenaient des pancartes assimilant Donald Trump à Hitler ou aux nazis.

« Toute la semaine, ils ont parlé de la foule massive qui allait être ici. Où sont-ils ? Je crois qu’il fait trop chaud », a badiné Donald Trump, faisant rire le public. Quelques centaines de manifestants étaient initialement présents mais leur nombre a ensuite gonflé pour atteindre plusieurs milliers, selon un correspondant de l’AFP. Contrairement à Charlottesville, et malgré les cris qui montaient, le face-à-face n’a pas dégénéré en affrontements violents.

VIDEO. Corée du Nord: «Les solutions militaires» sont «prêtes à l’emploi», menace Donald Trump https://t.co/oKiDRGt6XE pic.twitter.com/W9gPS4Vqdq — 20 Minutes (@20Minutes) August 11, 2017

Enfin, Donald Trump a balayé les remarques de ceux qui condamnaient sa rhétorique guerrière des dernières semaines face à la Corée du Nord. Selon lui, son attitude agressive porte ses fruits et son homologue nord-coréen Kim Jong-Un commence à « respecter » les Etats-Unis.