VIDEO. En plein saut, son élastique se détache et elle chute d'une vingtaine de mètres

Une jeune femme de 17 ans, qui pratiquait le saut à l’élastique depuis une plate-forme située à 48 mètres du sol, a eu la peur de sa vie, vendredi dernier. L’accident, rapporté par China news, s’est produit au Shidu Nature Park, à Pékin.

Le câble, au bout duquel la jeune fille était attachée, s’est soudainement rompu, en plein saut, après deux rebonds dans les airs. Le média chinois a publié la vidéo de l’incident

Horrifying moment: girl plummets into river during #bungee jump in Beijing. Fortunately, she survived. 🙏 pic.twitter.com/wIZ2ZAt2T9