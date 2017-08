VIDEO. Italie: Trois enfants sauvés après le séisme sur l'île d'Ischia

Casamicciola est le village le plus touché par le séisme qui a touché l'île d'Ischia dans la nuit de lundi à mardi 22 août 2017. — SIPA

Les secouristes italiens ont annoncé mardi avoir réussi à extraire le dernier des trois enfants prisonniers des décombres, 16 heures après le séisme de magnitude 4 qui a fait deux morts lundi soir sur l’île italienne d’Ischia.

Les pompiers, qui avaient extrait dans la nuit le père et Pasquale, 7 mois, sont restés en contact toute la nuit avec Mattias, 7 ans, et Ciro, 11 ans, avant de pouvoir les rejoindre dans la matinée et de les faire sortir l’un après l’autre.

Comment les enfants ont été sauvés

Le plus jeune, Pasquale, âgé de 7 mois, avait été secouru peu avant 4 heures. Son frère Mattias, 7 ans, est sorti vers 10h30, sous les acclamations des secouristes. Vêtu d’un simple slip et couvert de poussière, il a été conduit vers une ambulance, un masque à oxygène sur le visage.

Les pompiers ont annoncé avoir rejoint leur grand frère Ciro, 11 ans, et s’employaient encore en fin de matinée à lui frayer un passage dans les débris, avant de réussir à le libérer à la mi-journée.

« Nous sommes restés en contact avec eux toute la nuit. Il y a eu une interruption de la communication à cause de leur fatigue. Puis ils se sont remis à parler et cela nous a réconfortés », a expliqué à la presse Luca Cari, porte-parole des pompiers italiens.

Les trois frères avaient été piégés, tout comme leur père secouru peu avant Pasquale, sous les décombres d’un immeuble de Casamicciola, la commune la plus touchée par le séisme de magnitude 4 qui a frappé à 20h57, avec un épicentre à une dizaine de kilomètres de profondeur au nord de l’île.

Deux femmes tuées

Une femme âgée est morte à Casamicciola, tuée dans la rue par des débris tombés d’une église, ont annoncé les autorités, tandis que selon les médias italiens, le corps sans vie d’une autre personne a été repéré dans des décombres.

Plusieurs immeubles se sont effondrés et d’autres présentaient de larges fissures menaçantes. Une quarantaine de personnes ont été blessées, pour la plupart légèrement.

Les dégâts se concentraient sur Casamicciola et Lacco Ameno, dans le nord de cette île de 47 km2 située au large de Naples (sud de l’Italie) et densément peuplée : 62.000 habitants au cours de l’année mais beaucoup plus l’été.

Certains touristes veulent quitter l’île

« On a entendu un grondement, puis il y a eu un mouvement de panique parmi les vacanciers qui dînaient à cette heure-là », a raconté à l’AFP Gianpaolo Castagna, qui dirige l’hôtel La Pergola à Casamicciola.

« Il y avait une majorité d’Italiens mais aussi quelques Allemands et des Français. Certains ont voulu partir tout de suite tandis que d’autres sont en train de le faire de ce matin », a-t-il ajouté.

De nombreux touristes ont passé la nuit dans leur voiture, pour beaucoup en faisant la queue sur le port dans l’attente d’un ferry pour regagner le continent.