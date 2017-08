Le site de Steve Bannon illustre un article sur un gang de migrants avec le footballeur allemand Lukas Podolski

A peine de retour à la direction de Breitbar News, site d’information proche de l’extrême droite, Steve Bannon se fait déjà tacler pour un faux pas. L’ancien proche conseiller de Donald Trump, qui a quitté la Maison Blanche vendredi dernier, a immédiatement retrouvé des fonctions à la tête de la plateforme d’information privilégiée des nationalistes et de l'« alt-right », frange de l’extrême droite américaine.

Deux jours seulement après son retour, le site était la risée de Twitter, a repéré le Huffington Post. En cause : un article sur des passeurs amenant des migrants d’Afrique du nord en Espagne par scooter des mers. Qui était illustré par la photo du footballeur allemand Lukas Podolski, faisant le V de la victoire.

Will somebody tell Steve Bannon and the other geniuses at @BreitbartNews that the guy on the picture is German soccer star Lukas Podolski pic.twitter.com/zWqoQDBg3s