Samuel L. Jackson et Magic Johnson pris pour des migrants dépensiers en Italie

Ils sont riches, ils sont célèbres, mais ils ne pensaient pas que leur luxueuse séance de shopping alimenterait la polémique. De passage à Forte dei Marmi en Toscane, durant leurs vacances en Italie, les deux stars internationales, l’acteur Samuel L. Jackson et l’ancienne gloire de la NBA Magic Johnson, ont partagé quelques photos sur les réseaux sociaux. L’ancien basketteur a ainsi posté une photo de lui en compagnie de son ami en train de se la couler douce sur un banc dans la station balnéaire.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN