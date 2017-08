Attentats en Catalogne: Le bilan officiel passe à 15 morts

Le bilan des personnes tuées dans les deux attentats revendiqués par l’organisation Etat Islamique de Barcelone et Cambrils est monté à 15, a annoncé lundi le responsable de l’Intérieur de Catalogne, Joaquim Forn lors d’une conférence de presse.

Il s’agit d’un homme de 34 ans originaire de Vilagranca del Penedes, retrouvé mort à l’intérieur d’une voiture qui avait échappé à un contrôle de police quelques heures après la tuerie de Barcelone, et est ensuite réapparue près de Barcelone, à Sant Just Desvern. Les policiers n’avaient pas jusqu’à présent relié cet incident aux attentats en Catalogne.

Younès Abouyaaqoub, le suspect en fuite des deux attentats de Barcelone et Cambrils, est actuellement recherché par toutes les polices d'Europe, et les forces de l'ordre catalanes ont diffusé lundi le portrait du suspect sur Twitter.

«Il est dangereux, et pourrait être armé. Cet auteur présumé de l'attentat du 17 août à Barcelone est recherché. Il s'agit du conducteur de la camionnette», ont ajouté les Mossos d'Esquadra, la police catalane.

