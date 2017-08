VIDEO. Attentats en Catalogne: Le conducteur de la camionnette qui a foncé sur la foule à Barcelone a été identifié

Un policier espagnol sur les Ramblas, vendredi 18 août, au lendemain d'un attentat qui a ensanglanté l'avenue la plus touristique de Barcelone. L'avenue a rouvert vendredi matin, mais reste fermée aux véhicules et très surveillée. — AFP

Le conducteur de la camionnette blanche qui a fauché jeudi des dizaines de passants sur les Ramblas à Barcelone, en tuant 13, a été identifié, a annoncé lundi la police catalane sur Twitter. Il s'agit donc bien de Younès A., piste privilégiée par la police catalane.

Les autorités espagnoles communiquent à toutes les polices européennes l'identité du conducteur de la camionnette qui a tué jeudi 13 personnes à Barcelone, Younès A., a annoncé lundi le responsable de l'Intérieur de Catalogne.

«Nous devons parler avec les polices européennes pour leur transmettre l'identité de cette personne (...) sans doute déjà recherchée dans tous les pays européens», a déclaré Joaquim Forn sur Catalunya Radio.

