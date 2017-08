Attentats en Espagne: Décès du petit Julian, l'enfant australien de 7 ans blessé à Barcelone

La mort d’un petit garçon australo-britannique de sept ans, Julian Cadman, dont le grand-père avait posté un déchirant avis de recherche sur les réseaux sociaux après l’attentat de Barcelone, a été confirmée dimanche par les services de protection civile de Catalogne.

Sa famille a également confirmé sa mort dans un communiqué. « Julian nous a tristement été arraché. Il était si énergique, drôle et taquin, nous donnait toujours le sourire », écrivent ses proches.

A heart breaking statement from the Cadman family about seven year old Julian Cadman killed in Barcelona terrorist attack @abcnews pic.twitter.com/51vslAavZR