Attentats en Catalogne: Le petit Australien de 7 ans disparu aurait été retrouvé

Vendredi 18 août 2017, les bougies, petits mots, peluches et fleurs sont déposées par les passants sur les Ramblas après l'attentat de Barcelone. — AFP

Enfin une bonne nouvelle. Le petit Julian, un Australien de 7 ans qui était porté disparu depuis l’attentat de Barcelone et l’hospitalisation de sa maman, aurait été retrouvé vivant. Plusieurs médias espagnols indiquent que la police catalane a confirmé ce samedi que le garçonnet était actuellement soigné dans un hôpital de la ville.

D’après eux, Julian n’aurait en réalité jamais disparu, et son père aurait été informé dès vendredi de l’hospitalisation de son fils et sa femme. Il aurait d’ailleurs sauté dans lle premier vol Sidney-Barcelone afin de retrouver sa famille. Dans la précipitation, il aurait oublié de prévenir les grands-parents. Le grand-père de Julian, pensant que son petit-fils avait disparu, avait alors lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux.

A Barcelone pour un mariage

« Mon petit-fils, Julian Alessandro Cadman est porté disparu, indiquait-il dans un post supprimé depuis. Likez et partagez s’il vous plaît. Nous avons trouvé Jom (ma belle-fille et mère de Julian) et elle se trouve à l’hôpital dans un état grave mais stable. Julian a 7 ans et était dehors avec sa mère quand l’attentat les a séparés. Si vous avez de la famille ou des amis à Barcelone, partagez s’il vous plaît ».

Le petit garçon et sa mère se trouvaient à Barcelone pour un mariage. Son père avait dû rester en Australie pour le travail.