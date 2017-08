Attaque au couteau en Finlande: Ouverture d'une enquête pour acte de terrorisme

Le mode opératoire le laissait présager. Une enquête pour acte de terrorisme a été ouverte en Finlande ce samedi après l’attaque au couteau qui a eu lieu à Turku vendredi et dans laquelle deux personnes ont été tuées et six autres blessées.

« L’attaque a d’abord été qualifiée de meurtre, mais pendant la nuit, nous avons reçu des informations supplémentaires qui indiquent que les infractions pénales sont maintenant des meurtres terroristes », a déclaré la police dans un communiqué.

D’après la police de la ville, le suspect de l’attaque interpellé dès vendredi sur les lieux est un Marocain de 18 ans. Il se trouve toujours à l’hôpital après avoir été blessé à la cuisse par les policiers lors de son arrestation. Les autorités ont également annoncé avoir arrêté cinq personnes lors d’une perquisition dans un appartement de Turku dans la nuit de vendredi à samedi. Une conférence de presse se tiendra à 13h, heure française.

The investigation cont together w/ @L_S_poliisi @Suojelupoliisi @rajavartijat and @Europol. More info in a press conf in Turku at 14:00.