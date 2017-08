EN DIRECT. Attentats en Catalogne: Un suspect toujours recherché...

9h10 : Une cellule djihadiste d'une douzaine de personnes

Une douzaine de personnes pourraient être impliquées dans les attentats de Barcelone et Cambrils, selon la police catalane. Trois ont été identifiées mais n'ont pas été interpellées, quatre ont été arrêtées et cinq ont été tuées à Cambrils, dont trois sont désormais identifiées. Il s'agit de trois jeunes Marocains Moussa Oukabir, Saïd Aallaa et Mohamed Hychami, respectivement âgés de 17, 18 et 24 ans, tous habitants d'une localité du nord de la région, Ripoll.

>> A lire aussi : Que sait-on des suspects ?

Trois des quatre suspects arrêtés l'ont également été à Ripoll, dont Driss Oukabir, le frère de Moussa Oukabir abattu à Cambrils. Un Espagnol, dont l'identité n'a pas été révélée, né à Melilla (enclave espagnole au Maroc), a lui été arrêté à Alcanar, à 200 km au sud de Barcelone, où une explosion s'est produite mercredi soir dans une maison dont les occupants préparaient des engins explosifs, selon la police.